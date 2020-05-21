Британия понимает опасения США, но остается приверженной Договору по открытому небу

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские власти остаются привержены Договору по открытому небу (ДОН), но понимают опасения США, решивших выйти из него. Об этом корр. ТАСС сообщила в четверг представитель правительства Соединенного Королевства.

"Правительство Великобритании было проинформировано о решении Соединенных Штатов выйти из Договора по открытому небу и понимает их опасения по поводу несоблюдения [договора] Россией, - сказала собеседница агентства. - Великобритания остается приверженной договору, но США - наш ближайший союзник, и мы продолжим работать с ним для обеспечения нашей совместной безопасности и процветания".