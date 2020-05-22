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Сложности с Договором по открытому небу не повод из него выходить - МИД ФРГ

08:00 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия сожалеет в связи с объявлением США выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявил в четверг вечером глава МИД ФРГ Хайко Маас в Берлине.

"Я очень сожалею в связи с объявлением правительства США о желании выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Этот договор является важной частью европейской архитектуры контроля над вооружениями, - сказал Маас. - Мы видим, что в последние годы действительно были сложности на стороне России при выполнении этого договора. С нашей перспективы это не оправдывает выхода [из него]. Это я постоянно давал понять в том числе госсекретарю Помпео совместно с моими коллегами из Франции, Польши и Великобритании".

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