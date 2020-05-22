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Данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 мая

09:00 22.05.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 22 мая достигло превысило 5 миллионов человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации Хопкинса, в мире заражены 5 102 424 человека. Прирост заразившихся за сутки составил более 100 тысяч человек. За весь период пандемии скончались 332 924 пациента, более 1,94 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2 страны — США (1,57 миллиона зараженных) и Россия (317,5 тысячи). На третьей строчке рейтинга по числу инфицированных закрепилась Бразилия (310 тысяч). На четвертом месте — Великобритания (252,2 тысячи), замыкает пятерку Испания (233 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 94 702 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.  Lenta.Ru

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