Китай прогнозирует дефицит бюджета

09:20 Источник: Газета.Ru

Китайскую Народную Республику (КНР) ожидает дефицит бюджета в текущем году на уровне 3,6% ВВП, или 1 трлн юаней ($141,6 млрд), из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад премьера Госсовета страны Ли Кэцяна.

Кроме того, Китай не устанавливает целей по росту ВВП в 2020 году. Премьер отмечает, что в I квартале года ВВП страны упал на 6,8% из-за новой коронавирусной инфекции. Газета.Ru