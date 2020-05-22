Китай прогнозирует дефицит бюджета
09:20 22.05.2020 Источник: Газета.Ru
Китайскую Народную Республику (КНР) ожидает дефицит бюджета в текущем году на уровне 3,6% ВВП, или 1 трлн юаней ($141,6 млрд), из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на доклад премьера Госсовета страны Ли Кэцяна.
Кроме того, Китай не устанавливает целей по росту ВВП в 2020 году. Премьер отмечает, что в I квартале года ВВП страны упал на 6,8% из-за новой коронавирусной инфекции. Газета.Ru
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