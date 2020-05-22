ФСИН обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в РФ - СМИ
09:32 22.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Федеральная служба исполнения наказаний обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в России. Претензии ведомства связаны с репортажем о бунте в ангарской исправительной колонии, произошедшем в начале апреля. На сайте регионального управления говорится, что телеканал снял сюжет, основанный на информации граждан, заинтересованных в дестабилизации обстановки в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
В репортаже рассказывалось, что спустя месяц после жесткого подавления бунта, остается неизвестной судьба более 60 осужденных. ФСИН называет эти сведения недостоверными. Эхо Москвы
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