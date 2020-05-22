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Премьер Британии поручил разработать планы снижения зависимости от импорта из КНР - The Times

10:00 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил экспертам разработать план самообеспечения страны жизненно важными предметами медицинского назначения и другими стратегическими товарами, чтобы положить конец зависимости от китайского импорта. Об этом сообщает в пятницу газета "Таймс".

В рамках программы под кодовым названием Project Defend ("Проект защиты" - прим. ТАСС) будут определены, по свидетельству издания, основные уязвимые стороны экономики страны в связи с новым подходом к национальной безопасности с учетом пандемии коронавируса. Для этого уже созданы две межведомственные группы, в задачу которых входит диверсификация поставок, поддержка и возрождение стратегически важных производств. Работу групп курирует глава МИД Доминик Рааб.

"Устойчивость экономики рассматривается как вопрос национальной безопасности, и речь идет о диверсификации линий поставок, чтобы больше не зависеть от отдельных стран в непродовольственных товарах первой необходимости", - проинформировали лица, знакомые с проектом.

Великобритания зависит, согласно информации экспертов, от поставок из Китая 71 категории критически важных товаров. Они включают, в частности, активные фармацевтические ингредиенты, необходимые для изготовления болеутоляющих средств, антибиотиков и противовирусных препаратов. Среди них и промышленные химикаты, некоторые металлические изделия и потребительская электроника, в том числе мобильные телефоны и ноутбуки.

"Пандемия коронавируса продемонстрировала важность устойчивых цепочек для непрерывных поставок предметов первой необходимости и поддержания мировой торговли, и <...> необходимо предпринять шаги, чтобы избежать дефицита в случае будущего кризиса", - заявили изданию в правительстве страны.

По последней информации Минздрава, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании приблизилось к 251 тыс., а количество летальных исходов превысило 36 тыс. За сутки было зарегистрировано 338 новых смертей среди инфицированных.

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