Премьер Британии поручил разработать планы снижения зависимости от импорта из КНР - The Times
10:00 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил экспертам разработать план самообеспечения страны жизненно важными предметами медицинского назначения и другими стратегическими товарами, чтобы положить конец зависимости от китайского импорта. Об этом сообщает в пятницу газета "Таймс".
В рамках программы под кодовым названием Project Defend ("Проект защиты" - прим. ТАСС) будут определены, по свидетельству издания, основные уязвимые стороны экономики страны в связи с новым подходом к национальной безопасности с учетом пандемии коронавируса. Для этого уже созданы две межведомственные группы, в задачу которых входит диверсификация поставок, поддержка и возрождение стратегически важных производств. Работу групп курирует глава МИД Доминик Рааб.
"Устойчивость экономики рассматривается как вопрос национальной безопасности, и речь идет о диверсификации линий поставок, чтобы больше не зависеть от отдельных стран в непродовольственных товарах первой необходимости", - проинформировали лица, знакомые с проектом.
Великобритания зависит, согласно информации экспертов, от поставок из Китая 71 категории критически важных товаров. Они включают, в частности, активные фармацевтические ингредиенты, необходимые для изготовления болеутоляющих средств, антибиотиков и противовирусных препаратов. Среди них и промышленные химикаты, некоторые металлические изделия и потребительская электроника, в том числе мобильные телефоны и ноутбуки.
"Пандемия коронавируса продемонстрировала важность устойчивых цепочек для непрерывных поставок предметов первой необходимости и поддержания мировой торговли, и <...> необходимо предпринять шаги, чтобы избежать дефицита в случае будущего кризиса", - заявили изданию в правительстве страны.
По последней информации Минздрава, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании приблизилось к 251 тыс., а количество летальных исходов превысило 36 тыс. За сутки было зарегистрировано 338 новых смертей среди инфицированных.
НОВОСТИ
- 10:20 22.05.2020
- Каждая пятая компания в России намерена оставить сотрудников на удаленке после снятия карантина - опрос
- 10:05 22.05.2020
- Власти Аргентины не смогут выплатить кредиторам долг - СМИ
- 09:32 22.05.2020
- ФСИН обвинила телеканал France24 в дестабилизации обстановки в РФ - СМИ
- 09:20 22.05.2020
- Китай прогнозирует дефицит бюджета
- 09:05 22.05.2020
- Украинцы открыли путь к референдуму в Крыму - Небензя
- 09:00 22.05.2020
- Данные по заразившимся коронавирусом на утро 22 мая
- 08:30 22.05.2020
- МЭР предполагает снижение реальных доходов населения на 3,8% по итогам 2020 года
- 08:00 22.05.2020
- Сложности с Договором по открытому небу не повод из него выходить - МИД ФРГ
- 07:30 22.05.2020
- США не собирается сокращать свои средства ПРО - спецпредставитель Трампа
- 23:30 21.05.2020
- Британия понимает опасения США, но остается приверженной Договору по открытому небу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать