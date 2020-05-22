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Каждая пятая компания в России намерена оставить сотрудников на удаленке после снятия карантина - опрос

10:20 22.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Каждая пятая компания в России намерена оставить сотрудников на удаленной работе после снятия карантинных ограничений. Это следует из опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. При этом более 70% предприятий планируют вернуть сотрудников в офис, еще часть руководителей планирует оставить персонал дома на некоторые время — до июня, июля и ли даже сентября.

Накануне, анонсируя первый этап снятия ограничений в Москве, мэр Сергей Собянин сказал, что возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано. В связи с этим все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме.  Эхо Москвы

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