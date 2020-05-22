Россияне высказали свое мнение по поводу возможности амнистии в честь 75-летия Победы

10:32

ВЦИОМ представил данные исследования отношения россиян к амнистии заключенных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Каждый второй россиянин одобрительно относится к амнистии (50%) — смягчению наказания или освобождению от наказания лиц, осужденных за преступления, а также прекращению уголовного преследования. Чаще это мужчины (58%) и молодые люди 18-24 лет (63%). В той или иной степени не одобряют меру смягчения наказания четверть наших соотечественников (25%).

Амнистию для лиц, совершивших экономические преступления небольшой тяжести, считают допустимой 67% россиян. Для тех, кто совершил экономические преступления средней тяжести, амнистию считают допустимой 46% наших соотечественников.

Когда речь идет о преступлениях, угрожавших безопасности человека, то 44% респондентов считают возможной амнистию для тех, кто совершил преступление небольшой тяжести, 25% опрошенных считают, что под амнистию могут попасть лица, совершившие преступления средней тяжести.

Идею провести амнистию заключенным за уголовные преступления небольшой и средней тяжести в связи с 75-летием Победы поддерживают 44% россиян, чаще мужчины 53% и россияне в возрасте 45-59 лет (52%). Не поддерживают эту идею 37% респондентов.