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В России уже неделю выявляют менее 10 тысяч заразившихся коронавирусом в день

11:00 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 8 894, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Уже неделю рост количества инфицированных не превышает 10 тысяч в день. Общее число выявленных в стране случаев достигло 326 448.

По данным штаба, суточный рост снизился до 2,8% против 2,9% днем ранее.

Новые 2 988 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 158 207 заразившихся. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Суточный рост числа случаев заражения в столице составил 1,9%, как и днем ранее.

Доля выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигла 30,6% от общего числа заразившихся в России. Всего на данный момент выписано 99 тыс. 825 человек, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, за сутки выписали 7 тыс. 144 человека.

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