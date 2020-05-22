Образовательные кредиты в РФ будут выдавать студентам на любую сумму на 15 лет - Фальков

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Образовательные кредиты планируется выдавать студентам вузов на любую сумму на 15 лет, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Это расширение программы кредитования с государственным участием, то есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка РФ и, соответственно, срок <...> 15 лет. Сумма кредита не ограничена", - сказал Фальков.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции поручил проработать предложение Минобрнауки РФ по снижению ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3% и продлить срок погашения таких кредитов.