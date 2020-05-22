Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу - замглавы МИД

11:05 Источник: Известия

Россия намерена оставаться участницей Договора по открытому небу, пока он в силе. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко в пятницу, 22 мая.

Москва собирается соблюдать все предусмотренные договором правила и рассчитывает, что оставшиеся участники будут делать то же самое, сказал дипломат «РИА Новости».

21 мая Грушко, комментируя выход США из договора, заявил, что это нанесет удар не только по основам европейской безопасности, но и по ключевым интересам сторонников Соединенных Штатов и скажется на всех без исключения участниках соглашения, в том числе всех странах НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) 21 мая. При этом американский лидер отметил, что сейчас есть высокие шансы на заключение нового договора. Известия