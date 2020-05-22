Выход США из Договора по открытому небу негативно скажется на безопасности - МИД КНР
12:00 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Односторонний выход США из Договора по открытому небу (ДОН) негативно скажется на безопасности и стабильности отдельных регионов. Такое мнение высказал в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Подобные меры негативно отразятся на безопасности и стабильности отдельных регионов, - сказал он на регулярном брифинге. - Мы выражаем глубокое разочарование по данному поводу".
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