Повышение возраста продажи алкоголя противоречит нормам Конституции РФ - Крашенинников

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повышение возраста продажи и потребления алкоголя будет противоречить нормам Конституции РФ, в которой возраст дееспособности установлен с 18 лет. Об этом журналистам в пятницу заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, "с точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и Гражданском кодексе". Депутат отметил, что, согласно статье 60 конституции, гражданин РФ "может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет".