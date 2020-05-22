Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу
12:20 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Решением Первого апелляционного суда постановление о продлении ареста отменили и отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение", - сказали в суде, отметив что до нового рассмотрения обвиняемые продолжат находиться под стражей.
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