Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решением Первого апелляционного суда постановление о продлении ареста отменили и отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение", - сказали в суде, отметив что до нового рассмотрения обвиняемые продолжат находиться под стражей.