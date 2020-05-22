Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики РФ при пандемии

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в третьем чтении закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции". Документ был внесен правительством РФ в нижнюю палату парламента 7 мая.

Документ разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, говорится в пояснительной записке.

В частности, законом предусмотрено увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет в 2 раза, с 3375 до 6752 рублей. Также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6000 рублей до 13504 рублей.