13:05 Источник: Эхо Москвы

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах РФ может состояться 4 июля. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

«Я думаю, что это [всероссийский выпускной] 4 июля [будет] ориентировочно», — заявил министр.

По словам министра, это, с одной стороны, связано с распространением коронавируса, с другой — это возможность «стереть границы». «Потому что в один день будет объединяющее всех мероприятие. Мне бы очень хотелось, чтобы наших выпускников поздравили лучшие, самые успешные люди нашей страны, которые бы вернулись в свои студенческие годы, вспомнили свои студенческие годы и сказали бы напутствия», — добавил Фальков.

«Мне кажется, это эксперимент, заслуживающий внимания. У нас такого раньше не было», — заметил он.

Ранее глава Минобрнауки сообщил, что в онлайн-выпускном примут участие все университеты, Российский союз ректоров и платформа «Россия — страна возможностей», а провести его планируется в первой декаде июля. Минпросвещения рекомендовало регионам провести онлайн последние звонки и выпускные в школах. Эхо Москвы