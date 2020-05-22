Онлайн-выпускной в вузах РФ может состояться 4 июля
13:05 22.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах РФ может состояться 4 июля. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».
«Я думаю, что это [всероссийский выпускной] 4 июля [будет] ориентировочно», — заявил министр.
По словам министра, это, с одной стороны, связано с распространением коронавируса, с другой — это возможность «стереть границы». «Потому что в один день будет объединяющее всех мероприятие. Мне бы очень хотелось, чтобы наших выпускников поздравили лучшие, самые успешные люди нашей страны, которые бы вернулись в свои студенческие годы, вспомнили свои студенческие годы и сказали бы напутствия», — добавил Фальков.
«Мне кажется, это эксперимент, заслуживающий внимания. У нас такого раньше не было», — заметил он.
Ранее глава Минобрнауки сообщил, что в онлайн-выпускном примут участие все университеты, Российский союз ректоров и платформа «Россия — страна возможностей», а провести его планируется в первой декаде июля. Минпросвещения рекомендовало регионам провести онлайн последние звонки и выпускные в школах. Эхо Москвы
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