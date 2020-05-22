Религиозные организации освобождают от уплаты налогов в период пандемии
13:32 22.05.2020 Источник: Интерфакс
Госдума в пятницу одобрила поправку, согласно которой религиозные организации освобождаются от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Поправка одобрена в рамках закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" (№ 959325-7).
Кроме освобождения религиозных организаций от уплаты налогов и страховых взносов в период пандемии, пожертвования в любой форме от любых юридических лиц в адрес некоммерческих и религиозных организаций будут относиться на издержки жертвователей и уменьшать уплачиваемый ими налог на прибыль.
"Нельзя забывать о том, какую огромную роль играет церковь в нашей жизни и какую поддержку оказывает всем, кто нуждается в помощи. Такие религиозные организации, как Русская православная церковь, централизованные религиозные организации мусульман, иудеев, буддистов даже в условиях эпидемии коронавируса продолжают нести служение и помогать людям", - сказал журналистам в пятницу автор поправки, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
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