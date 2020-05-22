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Самолет "Пакистанских международных авиалиний" разбился у города Карачи - ТВ

13:24 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет "Пакистанских международных авиалиний" потерпел крушение в пятницу неподалеку от города Карачи (провинция Синд). Об этом сообщает телеканал "Гео- ТВ" со ссылкой на авиарегулятор.

По сообщению агентства Kyodo на борту самолета было около 100 человек.

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