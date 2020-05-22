Из-за похолодания Подмосковье возобновляет работу системы отопления

13:25

На возобновление работы системы отопления в Подмосковье требуется несколько дней настройки, поэтому тепло в дома жителей региона придет сегодня вечером. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

"Так как есть обращения жителей, что в квартирах холодно, мы приносим извинения жителям за те 3-4 дня без тепла, пока система набирает мощность. Именно поэтому в некоторые дома еще не вернулось тепло, но поступит уже сегодня вечером, - сообщил Евгений Хромушин. - Отопление на объектах социального назначения, поликлиниках, больницах не прекращалось. Мы понимаем, что, когда станет тепло на улице, уже с понедельника мы начнем получать жалобы от жителей "срочно отключите отопление". Хочу предупредить сразу: технологически быстро это сделать невозможно, потребуется также 3-4 дня, чтобы избежать гидроудара, который может привести к технологическим сбоям в системе и люди вообще могут остаться без воды".

Этой весной возникла реально аномальная ситуация с холодными погодными условиями, усугубившаяся режимом самоизоляции жителей в своих квартирах. "Мы второй раз за шесть лет повторно в Подмосковье включаем отопление. В период последней декады апреля мы получали по 300 жалоб в день с просьбами отключить отопление так как на улице стояла теплая погода. Ситуация еще обострялась тем, что жители находились дома на самоизоляции, поэтому данная проблема ощущалась остро", - сказал Хромушин.

"Система централизованного теплоснабжения в Московской области не позволяет включать ее, что называется, рубильником, как электричество, - продолжил Хромушин. - По регламенту система включается в течение 30 дней, сегодня в зависимости от муниципалитета мы включаемся гораздо быстрее, в течение 10-14 дней. Такой срок - технологическая особенность, так как сначала на температурный режим выводятся котельные, затем теплоноситель подается в дома, где также система уже управляющими организациями настраивается, продувается каждый стояк, чтобы не было завоздушивания, на это также нужно время".

Следует отметить, что Подмосковье сегодня - один из немногих российских регионов, повторно включивших отопление.

Напомним, что в связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления.

В связи с неблагоприятным прогнозом Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области об ухудшении с 13 мая погодных условий (резкое и длительное похолодание до нуля градусов Цельсия), а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Московской области и создания комфортных жилищных условий самоизоляции жителей, муниципалитетам рекомендовано оперативно выполнить мероприятия по возобновлению отопления.

"Мной даны поручения всем службам обеспечить устойчивую работу объектов теплоснабжения населения и социальной сферы. На случай отключения от основных источников электропитания объектов жилищно-коммунального назначения, многоквартирных домов, обеспечить возможность оперативного задействования резервных источников электроснабжения. Теплоснабжение будет прекращено, как только теплая погода восстановится", - заключил Евгений Хромушин.