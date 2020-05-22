Претензии США к РФ по поводу использования ДОН в военных целях несостоятельны - Арбатов
14:12 22.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Директор центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов назвал несостоятельными обвинения со стороны США в том, что Россия использует договор об открытом небе в военных целях. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Это абсолютная чушь, потому что, с точки зрения уточнения координат объектов, по которым теоретически можно нанести удар, эти полеты совершенно не нужны. Для этого существуют разведывательные спутники и другие способы разведки. Поэтому эти обвинения США совершенно беспочвенны», — пояснил он.
Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что российская армия пользуется правом пролетать над территорией США для наведения высокоточного оружия на стратегически важные американские и европейские объекты. По его словам, Россия превратила механизм для укрепления доверия в инструмент запугивания и угроз. Также среди претензий — ограничение на полеты вокруг Абхазии и Южной Осетии, предложение совершать дозаправку в Крыму и сложности с полетами над Калининградом.
Арбатов заметил, что принимающая сторона может запретить полет, но должна представить для этого убедительные основания, которые разбираются на консультативной комиссии. «Но как разрешать такие противоречия, не сказано: если стороны не достигли согласия, значит, полет запрещен», — уточнил он.
По мнению Арбатова, основополагающая причина выхода из договора состоит в том, что между США Россией «снова началась холодная война».
«Соответственно рушится вся система контроля вооружений. Это очередной шаг. Администрация Трампа не хочет связывать себе руки, плюс у американского президента вызывают раздражения сообщения о нарушениях, которые якобы совершает Россия, и некоторые полеты над территорией США. Например, полет над Вашингтоном его страшно разозлил — он сказал, что Россия летает над его полем для гольфа», — отметил эксперт.
Арбатов назвал решение США выйти из договора «очень печальным, негативным и опасным шагом». «Почему они так себя повели? Претензии к России — это, скорее, повод, нежели причина. Так же, как и по договору о РСМД, США находят какой-то повод, вменяют России нарушение договора и после нескольких предупреждений из него выходят. Это такое простое отношение к таким сложным вопросам, как договоры по контролю над вооружениями», — заключил он.
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