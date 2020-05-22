0
0
77
НОВОСТИ

Ускорение роста цен из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано - Набиуллина

14:32 22.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Ускорение роста цен в России, связанное с ослаблением рубля и повышенным спросом на ряд товаров, вероятно, исчерпано, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — отметила Набиуллина.

По ее словам, за последнюю неделю была зафиксирована околонулевая инфляция, а в последние две недели годовая инфляция стабильно находилась на уровне чуть выше 3%.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 22.05.2020
Силовики ведут бой с боевиками в лесу в Дагестане - источник
0
0
14:12 22.05.2020
Претензии США к РФ по поводу использования ДОН в военных целях несостоятельны - Арбатов
0
124
14:10 22.05.2020
В олимпиаде «Не прервется связь поколений» в Москве приняли участие почти 18000 школьников
0
106
14:00 22.05.2020
Только лица с подтвержденным коронавирусом входят в официальную статистику - Минздрав
0
119
13:32 22.05.2020
Религиозные организации освобождают от уплаты налогов в период пандемии
0
153
13:25 22.05.2020
Из-за похолодания Подмосковье возобновляет работу системы отопления
0
183
13:24 22.05.2020
Самолет "Пакистанских международных авиалиний" разбился у города Карачи - ТВ
0
162
13:05 22.05.2020
Онлайн-выпускной в вузах РФ может состояться 4 июля
0
177
13:00 22.05.2020
Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики РФ при пандемии
0
180
12:32 22.05.2020
Стратегическая задача в случае военной агрессии - нанести неприемлемый урон противнику, считает Лукашенко
0
210

Возврат к списку