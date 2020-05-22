Ускорение роста цен из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано - Набиуллина
14:32 22.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Ускорение роста цен в России, связанное с ослаблением рубля и повышенным спросом на ряд товаров, вероятно, исчерпано, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — отметила Набиуллина.
По ее словам, за последнюю неделю была зафиксирована околонулевая инфляция, а в последние две недели годовая инфляция стабильно находилась на уровне чуть выше 3%. Эхо Москвы
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