В олимпиаде «Не прервется связь поколений» в Москве приняли участие почти 18000 школьников

14:10

В Москве завершилась VII метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений», которая в нынешнем году проходила в дистанционном формате. В ней участвовали почти 18 000 школьников и студентов колледжей столицы. В этом году также впервые участникам предстояло не только подготовить глубокое исследование, но и инфографику, которая должна была раскрывать главную идею основной работы. По итогам олимпиады было выявлено 4973 призера и 1371 победитель.

«Когда мы смотрим работы, которые школьники нам присылают, это всегда вызывает гордость. Те материалы, которые они раскрывают в своих работах, способны поразить даже человека, который всерьез увлечен и знает эпоху, о которой в этих работах рассказывается», – отметил на селекторном совещании Департамента образования и науки Москвы директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Лучшие работы участников олимпиады публикуются на сайте pokolenie.mosmetod.ru. Там же собрана полезная информация для тех, кто решит принять участие в предстоящих олимпиадах «Не прервется связь поколений».