В олимпиаде «Не прервется связь поколений» в Москве приняли участие почти 18000 школьников
14:10 22.05.2020
В Москве завершилась VII метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений», которая в нынешнем году проходила в дистанционном формате. В ней участвовали почти 18 000 школьников и студентов колледжей столицы. В этом году также впервые участникам предстояло не только подготовить глубокое исследование, но и инфографику, которая должна была раскрывать главную идею основной работы. По итогам олимпиады было выявлено 4973 призера и 1371 победитель.
«Когда мы смотрим работы, которые школьники нам присылают, это всегда вызывает гордость. Те материалы, которые они раскрывают в своих работах, способны поразить даже человека, который всерьез увлечен и знает эпоху, о которой в этих работах рассказывается», – отметил на селекторном совещании Департамента образования и науки Москвы директор Городского методического центра Андрей Зинин.
Лучшие работы участников олимпиады публикуются на сайте pokolenie.mosmetod.ru. Там же собрана полезная информация для тех, кто решит принять участие в предстоящих олимпиадах «Не прервется связь поколений».
НОВОСТИ
- 15:00 22.05.2020
- Силовики ведут бой с боевиками в лесу в Дагестане - источник
- 14:32 22.05.2020
- Ускорение роста цен из-за ослабления рубля, вероятно, исчерпано - Набиуллина
- 14:12 22.05.2020
- Претензии США к РФ по поводу использования ДОН в военных целях несостоятельны - Арбатов
- 14:00 22.05.2020
- Только лица с подтвержденным коронавирусом входят в официальную статистику - Минздрав
- 13:32 22.05.2020
- Религиозные организации освобождают от уплаты налогов в период пандемии
- 13:25 22.05.2020
- Из-за похолодания Подмосковье возобновляет работу системы отопления
- 13:24 22.05.2020
- Самолет "Пакистанских международных авиалиний" разбился у города Карачи - ТВ
- 13:05 22.05.2020
- Онлайн-выпускной в вузах РФ может состояться 4 июля
- 13:00 22.05.2020
- Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики РФ при пандемии
- 12:32 22.05.2020
- Стратегическая задача в случае военной агрессии - нанести неприемлемый урон противнику, считает Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать