Силовики ведут бой с боевиками в лесу в Дагестане - источник

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовики ведут бой с боевиками в лесном массиве в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил ТАСС источник в силовых структурах в пятницу. "Произошел боеконтакт в лесном массиве между населенными пунктами Гоксув и Муцалаул", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Он отметил, что, по оперативной информации, в розыске находились пять человек. Сколько из них засели в лесном массиве, пока не установлено.