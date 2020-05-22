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Силовики ведут бой с боевиками в лесу в Дагестане - источник

15:00 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовики ведут бой с боевиками в лесном массиве в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил ТАСС источник в силовых структурах в пятницу. "Произошел боеконтакт в лесном массиве между населенными пунктами Гоксув и Муцалаул", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Он отметил, что, по оперативной информации, в розыске находились пять человек. Сколько из них засели в лесном массиве, пока не установлено.

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