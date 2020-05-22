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Коронавирусом в России могли переболеть 14% населения - СМИ

16:12 22.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Коронавирусом в России могли переболеть 14% граждан. Такие выводы сделали в сети клиник «Инвитро», которая проводила тестирование населения на антитела. Анализы в «Инвитро» всего за несколько дней сдали более 40 тысяч клиентов, больше половины из которых живет в столичном регионе.

Специфические антитела обнаружились у каждого седьмого участника тестирования. Специалисты лаборатории выявили у них иммуноглобулины G, так называемые поздние антитела, которые появляются в организме, когда человек уже переболел коронавирусом с симптомами и без них.

Компания подчеркивает, что это первые данные об иммунизации населения к COVID-19 на базе выборки по всей России. Интернет-версия журнала Forbes отмечает, что заболеваемость стремится к снижению, когда иммунная прослойка достигает 20-30%.

Данные о людях с антителами позволит определить количество тех, кто может стать донором плазмы. В столице с ее помощью первых пациентов начали лечить еще в апреле.

Московские власти в середине мая начали бесплатное массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Сдать тесты пока могут те, кто получил соответствующее приглашение.  Эхо Москвы

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