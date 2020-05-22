США в ситуации с Договором по открытому небу действуют по схеме развала ДРСМД - Рябков
15:32 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с Договором по открытому небу аналогична использованной США схеме при выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско- американских отношений.
"2 августа 2019 года США завершили односторонний выход из ДРСМД, в результате чего он прекратил свое существование. Развал этого во многом ключевого для стратегической стабильности соглашения стал очередным этапом демонтажа американцами архитектуры международной безопасности, - сказал он. - Буквально вчера и сегодня мы наблюдаем аналогичный подход и повторение той же поведенческой модели применительно к Договору по открытому небу".
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