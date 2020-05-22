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С посетившим рынок без маски саратовским митрополитом Лонгином полиция провела беседу - СМИ

15:12 22.05.2020 Источник: Интерфакс

Сотрудники полиции вместе с журналистами в пятницу провели рейд по рынкам Саратова для выявления нарушителей "масочного режима", сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь ГУ МВД региона Анастасия Захарова.

"Со всеми гражданами, пришедшими на рынки без масок, полицейские провели профилактические беседы", - отметила она.

В свою очередь, журналисты - участники рейда - написали, что в рядах с овощами и фруктами на Сенном рынке полицейские остановили митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.

"Правящий архиерей находился у прилавка с овощами без лицевой маски. Полицейские провели с ним беседу о необходимости соблюдения масочного режима", - отмечает одно из местных СМИ.

Составлять административный протокол на митрополита не стали.

В Саратовской области до 31 мая объявлен "масочный режим" и режим самоизоляции.

Как сообщалось ранее, митрополит Лонгин публично наотрез отказался закрывать храмы региона на Пасху.

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