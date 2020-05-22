Распространение коронавируса в России вышло на плато - Попова
16:00 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России вышла на плато, наблюдается четкая тенденция к снижению распространения вируса. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
"Ученые и практики, исходя из всех получаемых данных сегодня, плотного мониторинга, оценки и анализа ситуации, с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению. Безусловно, это так, но я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особенного внимания и неукоснительного соблюдения всех требований санитарных, противоэпидемических", - подчеркнула Попова.
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