Распространение коронавируса в России вышло на плато - Попова

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России вышла на плато, наблюдается четкая тенденция к снижению распространения вируса. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

"Ученые и практики, исходя из всех получаемых данных сегодня, плотного мониторинга, оценки и анализа ситуации, с уверенностью говорят о стабилизации ситуации и четкой тенденции к снижению. Безусловно, это так, но я бы хотела еще раз обратить внимание, что сегодняшняя ситуация, достаточно стабильно определяющаяся как уверенное плато, уверенная стабилизация и дальнейшее снижение, все-таки требует особенного внимания и неукоснительного соблюдения всех требований санитарных, противоэпидемических", - подчеркнула Попова.