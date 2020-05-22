Ким Чен Ын вновь не появлялся на публике в течение 3 недель

16:32 Источник: Эхо Москвы

Ким Чен Ын снова не появлялся на публике в течение 3 недель. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на заявление правительства в Сеуле.

Во второй половине апреля СМИ сообщали об ухудшении здоровья северокорейского руководителя после перенесенной операции.

В Пхеньяне эту информацию называют ложной и злонамеренной. Государственные СМИ Северной Кореи также сообщали, что Ки Чен Ын жив и продолжает работать. Эхо Москвы