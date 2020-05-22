Ким Чен Ын вновь не появлялся на публике в течение 3 недель
16:32 22.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Ким Чен Ын снова не появлялся на публике в течение 3 недель. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на заявление правительства в Сеуле.
Во второй половине апреля СМИ сообщали об ухудшении здоровья северокорейского руководителя после перенесенной операции.
В Пхеньяне эту информацию называют ложной и злонамеренной. Государственные СМИ Северной Кореи также сообщали, что Ки Чен Ын жив и продолжает работать. Эхо Москвы
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