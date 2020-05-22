РФ не приемлет выдвигаемые США ультиматумы по Договору об открытом небе - МИД

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не намерена рассматривать выдвигаемый Вашингтоном ультиматум в отношении Договора об открытом небе (ДОН). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ в связи с решением США выйти из ДОН.

Как отметили в дипведомстве, американские официальные представители в своих нынешних заявлениях говорят, что США могут пересмотреть свое решение о выходе из ДОН, если Россия в ближайшие месяцы безоговорочно выполнит все их требования.

"Это ультиматум. На такой основе разговор не получится", - подчеркнули в министерстве.

Ранее стало известно, что США официально уведомили РФ о намерении выйти из ДОН.



Также дипломатический источник в Брюсселе в преддверии экстренного заседания Совета НАТО на уровне послов по ситуации вокруг ДОН сообщил, что США требуют от стран НАТО принять заявление в поддержку решения Вашингтона об одностороннем выходе из Договора по открытому небу (ДОН), а также возложить на Россию ответственность за этот шаг. Об этом сообщил ТАСС в пятницу .

"США намерены заручиться поддержкой союзников в вопросе выхода из Договора по открытому небу. Администрация США настаивает на принятии в пятницу заявления Североатлантического совета в поддержку решения о выходе из ДОН, в котором его причиной названо невыполнение Россией положений этого документа", - сообщил он. Он отказался оценивать вероятность принятия этого документа на заседании Совета НАТО.

Отвечая на вопрос, консультировались ли США со странами альянса о своем решении покинуть ДОН, дипломат заявил: "США неоднократно выносили вопрос об этом договоре на обсуждение на встречах разного уровня на протяжении последних нескольких лет. Однако с начала мая в НАТО не проводилось консультаций, которые бы включали представителей всех стран альянса по этой проблеме".