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В колледжи в этом году будут зачислять по аттестатам - Кравцов

18:17 22.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зачисление в колледжи в текущем году состоится по аттестатам, отмена ОГЭ на это не повлияет. Об этом сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире канала "Россия-24".

"Отмена основного государственного экзамена - вынужденная мера. По понятным причинам. Принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов, а аттестаты будут выданы на основе текущих оценок", - сказал Кравцов.

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