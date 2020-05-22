В колледжи в этом году будут зачислять по аттестатам - Кравцов

18:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зачисление в колледжи в текущем году состоится по аттестатам, отмена ОГЭ на это не повлияет. Об этом сообщил в пятницу министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире канала "Россия-24".

"Отмена основного государственного экзамена - вынужденная мера. По понятным причинам. Принято решение, что поступление в средние профессиональные образовательные учреждения будет на основе аттестатов, а аттестаты будут выданы на основе текущих оценок", - сказал Кравцов.