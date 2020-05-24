Американский посол поздравил мусульман России с праздником
09:20 24.05.2020
Посол США в Москве Джон Салливан поздравил российских мусульман с окончанием поста Рамадан и праздником Ураза-байрам. В специальном видеообращении, распространенном накануне, в последний месяц священного для мусульман месяца Рамадан, Джон Салливан пожелал «мусульманам всей России и всего мира благословенного праздника Ид аль-Фитр – Ураза-байрам».
«Последние несколько месяцев были нелегкими из-за глобальной пандемии, затронувшей все наши общины, - сказал посол Джон Салливан. - Но я все же надеюсь, что этот праздник принесет утешение, когда вы будете праздновать его в кругу семьи и друзей, пусть даже виртуально. Да снизойдут на вас покой и сила через молитву, размышление и общение. Ид Мубарак!».
Андрей Серенко
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