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НОВОСТИ

Клип Little Big на песню Uno собрал 100 млн просмотров

09:40 24.05.2020

Клип российской группы Little Big, который был опубликован на YouTube-канале "Евровидения", организаторы конкурса назвали самым быстрорастущим по просмотрам за всю историю существования канала «Евровидения». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Отмечается, что клип россиян набрал более 100 млн просмотров менее, чем за два месяца, и что о аналогичный результат есть только у израильской певицы Нетты Барзилай с клипом на песню Toy.
На прошлой неделе музыканты Little Big представили в Сети свой новый трек и клип к нему Hypnodancer. С момента публикации его посмотрели 37 миллионов раз. Музыканты сообщили, что новинка оказалась на пятом месте в еженедельном международном чарте International YouTube Weekly Chart.

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