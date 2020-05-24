Клип Little Big на песню Uno собрал 100 млн просмотров
09:40 24.05.2020
Отмечается, что клип россиян набрал более 100 млн просмотров менее, чем за два месяца, и что о аналогичный результат есть только у израильской певицы Нетты Барзилай с клипом на песню Toy.
На прошлой неделе музыканты Little Big представили в Сети свой новый трек и клип к нему Hypnodancer. С момента публикации его посмотрели 37 миллионов раз. Музыканты сообщили, что новинка оказалась на пятом месте в еженедельном международном чарте International YouTube Weekly Chart.
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