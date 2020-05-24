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НОВОСТИ

Screenlife-ситком «СидЯдома» покажут по телевидению

10:00 24.05.2020

В понедельник, 25 мая, на телеканале ТНТ начнётся показ российского screenlife-ситкома «СидЯдома», отснятого с помощью программы ZOOM. В ситкоме рассказывается о трудностях, с которыми во время самоизоляции сталкиваются герои, в числе которых бизнесмен, бухгалтер, бывший полковник ФСО и другие.

По словами создателей, сериал строился по принципу «утром в газете, вечером в куплете»; у актёров была возможность предлагать свои сюжетные решения, а съёмочной площадкой стали их собственные дома. Роли в проекте исполнили Александр Робак, Гоша Куценко, Анна Михалкова, Олеся Железняк, Борис Дергачёв и другие.

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