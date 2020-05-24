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На первичных выборах на Гавайях одержал победу Джозеф Байден

10:20 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский вице-президент Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США выборах главы государства, одержал победу на первичных выборах (праймериз) на Гавайях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте отделения Демократической партии в штате.

Голосование было проведено по почте. Ранее ожидалось, что оно пройдет 4 апреля, но планы были изменены из-за пандемии нового коронавируса. На праймериз в штате отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии.

Байден получил 63,2% голосов избирателей. Сенатор Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получил 36,8% голосов. После прекращения Сандерсом предвыборной борьбы соперников у Байдена, по сути, не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях.

По итогам первичных выборов в штате распределили голоса 24 делегатов. 16 получил Байден, 8 - Сандерс.

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