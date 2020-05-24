Из-за коронавируса в РФ более 280 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением - Роспотребнадзор

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 282 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в России остаются 282 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего сделано более 8,6 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 282 тыс. исследований.