0
0
75
НОВОСТИ

Из-за коронавируса в РФ более 280 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением - Роспотребнадзор

10:40 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 282 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в России остаются 282 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего сделано более 8,6 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 282 тыс. исследований.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:10 24.05.2020
Для пресечения протестов в Гонконге усилили меры безопасности
0
1
10:20 24.05.2020
На первичных выборах на Гавайях одержал победу Джозеф Байден
0
96
10:00 24.05.2020
Screenlife-ситком «СидЯдома» покажут по телевидению
0
133
09:40 24.05.2020
Клип Little Big на песню Uno собрал 100 млн просмотров
0
180
09:30 24.05.2020
Остановить развитие эпидемии коронавируса может только вакцинация - эпидемиолог Минздрава РФ
0
191
09:20 24.05.2020
Американский посол поздравил мусульман России с праздником
0
187
20:19 23.05.2020
В США испытали лазерную пушку для воздушного боя - СМИ
0
1010
19:32 23.05.2020
Тихон (Шевкунов): Путин, скорее всего, опешил от своего портрета в храме
0
1024
19:00 23.05.2020
Дональд Трамп собирается лично проводить на орбиту корабль Crew Dragon
0
810
17:15 23.05.2020
Для верующих вновь открывается Храм Гроба Господня в Иерусалиме
0
830

Возврат к списку