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Для пресечения протестов в Гонконге усилили меры безопасности

11:10 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усиленные меры безопасности приняты в воскресенье в Гонконге, где полиция пресекает попытки возобновления уличных протестов. В частности, стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов в районе Козуэй-бэй.

По свидетельству корр. ТАСС, под охрану взяты правительственные объекты и офисы канцелярии центральных властей КНР - эти здания ограждены пластиковыми двухметровыми барьерами, наполненными водой. На ключевых перекрестках видны патрули. Они останавливают и проверяют машины, вызывающее подозрение. На одной из улиц дежурит спецмашина с водяными пушками.

Ранее сотни человек из числа молодежи попытались собраться в торговом районе Козуэй-бэй в знак протеста против планов Пекина принять закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге - специальном административном районе КНР. Демонстранты, в частности, критиковали Компартию Китая. Стражи порядка предупредили, что митингующие участвуют в незаконных собраниях и нарушают правила социального дистанцирования в условиях пандемии, запрещающие собираться в группы из более чем восьми человек. Отдельные протестующие стали кидать в стражей порядка все, что попадалось им под руку, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

По сообщениям местных СМИ, несколько человек были задержаны. Среди них - зампредседателя оппозиционной Партии народной власти Там Такчи. В ряде районов нарушено движение транспорта.

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