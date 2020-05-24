Глава МИД КНР считает, что Пекин и Вашингтон толкают к новой холодной войне
11:40 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые политические силы в США пытаются подвести Пекин и Вашингтон к краю новой холодной войны. Об этом в воскресенье на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.
"Мы заметили, что некоторые политические силы в Соединенных Штатах враждебно относятся к отношениям Китая и США и толкают две наших страны на край новой холодной войны. Это опасная попытка изменить волю истории, она может разрушить результаты длившегося десятилетиями сотрудничества Китая и США, сократит перспективы развития самих Соединенных Штатов, а также подвергнет риску стабильность и процветание мира. Мудрые люди с хорошим видением по обе стороны должны выйти вперед и остановить это", - указал он.
"Китай не имеет никаких намерений изменить или заменить США. Пришло время для США отказаться от намерений изменить Китай и прекратить чинить препятствия маршу 1,4 млрд людей на пути к модернизации", - добавил дипломат.
"Для защиты фундаментальных интересов китайского и американского народов, а также процветания и будущего человечества Китай и США должны и обязаны найти путь к мирному сосуществованию и обоюдно выгодному сотрудничеству", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.
НОВОСТИ
- 12:40 24.05.2020
- Япония: 25 мая будет снят режим ЧС в оставшихся пяти областях, включая Токио
- 12:10 24.05.2020
- В Подмосковье скоро смогут открыться рестораны, кафе и другие сферы услуг
- 11:10 24.05.2020
- Для пресечения протестов в Гонконге усилили меры безопасности
- 10:40 24.05.2020
- Из-за коронавируса в РФ более 280 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением - Роспотребнадзор
- 10:20 24.05.2020
- На первичных выборах на Гавайях одержал победу Джозеф Байден
- 10:00 24.05.2020
- Screenlife-ситком «СидЯдома» покажут по телевидению
- 09:40 24.05.2020
- Клип Little Big на песню Uno собрал 100 млн просмотров
- 09:30 24.05.2020
- Остановить развитие эпидемии коронавируса может только вакцинация - эпидемиолог Минздрава РФ
- 09:20 24.05.2020
- Американский посол поздравил мусульман России с праздником
- 20:19 23.05.2020
- В США испытали лазерную пушку для воздушного боя - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать