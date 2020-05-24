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Глава МИД КНР считает, что Пекин и Вашингтон толкают к новой холодной войне

11:40 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые политические силы в США пытаются подвести Пекин и Вашингтон к краю новой холодной войны. Об этом в воскресенье на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

"Мы заметили, что некоторые политические силы в Соединенных Штатах враждебно относятся к отношениям Китая и США и толкают две наших страны на край новой холодной войны. Это опасная попытка изменить волю истории, она может разрушить результаты длившегося десятилетиями сотрудничества Китая и США, сократит перспективы развития самих Соединенных Штатов, а также подвергнет риску стабильность и процветание мира. Мудрые люди с хорошим видением по обе стороны должны выйти вперед и остановить это", - указал он.

"Китай не имеет никаких намерений изменить или заменить США. Пришло время для США отказаться от намерений изменить Китай и прекратить чинить препятствия маршу 1,4 млрд людей на пути к модернизации", - добавил дипломат.

"Для защиты фундаментальных интересов китайского и американского народов, а также процветания и будущего человечества Китай и США должны и обязаны найти путь к мирному сосуществованию и обоюдно выгодному сотрудничеству", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

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