В Подмосковье скоро смогут открыться рестораны, кафе и другие сферы услуг
12:10 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Московской области предполагают, что в рамках следующего этапа смягчения ограничительных мер на территории области смогут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".
"Первая неделя идет хорошо. Соблюдается дистанция, мы проверяем и температуру, и пункты приема пищи на строительных площадках. Но со временем бдительность падает. Наша задача, чтобы эти стандарты соблюдались дальше, чтобы не было очагов возникновения болезни. Ателье, химчистки, парикмахерские, рестораны, кафе - это следующий этап", - сказал губернатор.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.
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