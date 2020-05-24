Китай считает все судебные иски с требованием выплатить компенсации из-за COVID-19 не обоснованными - МИД КНР
13:40 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебные иски к Китаю с требованием выплатить компенсации пострадавшим от пандемии COVID-19 ничем не обоснованы и лишены смысла. Об этом в воскресенье на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.
"Крики пострадавших о расследовании и возмещении убытков, а также фальсификация так называемых доказательств для сутяжнических дел - нарушение международного права и отречение от человеческой совести. Это не имеет никакой связи с реальностью, не соответствует здравому смыслу и лишено правовой основы", - подчеркнул он.
"Современный Китай уже не тот, что был век назад, как и весь мир. Если кто-то думает, что он может при помощи судебных исков подорвать суверенитет и достоинство Китая и вымогать у китайского народа то, что он завоевал тяжелым трудом, то, я боюсь, это грезы наяву и для них же они обернутся позором", - сказал он.
Власти американского штата Миссури подали 21 апреля иск против китайских властей в федеральный суд восточного округа штата, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Как указывается в заявлении, действия китайской стороны привели к смерти жителей Миссури, а также нанесли штату экономический ущерб. В МИД КНР тогда данный иск охарактеризовали как издевательство над судопроизводством.
НОВОСТИ
- 14:10 24.05.2020
- О завершении карьеры объявила австрийская горнолыжница, чемпионка ОИ 2014
- 13:10 24.05.2020
- Среди заразившихся коронавирусом сотрудников ЦПК нет космонавтов
- 12:40 24.05.2020
- Япония: 25 мая будет снят режим ЧС в оставшихся пяти областях, включая Токио
- 12:10 24.05.2020
- В Подмосковье скоро смогут открыться рестораны, кафе и другие сферы услуг
- 11:40 24.05.2020
- Глава МИД КНР считает, что Пекин и Вашингтон толкают к новой холодной войне
- 11:10 24.05.2020
- Для пресечения протестов в Гонконге усилили меры безопасности
- 10:40 24.05.2020
- Из-за коронавируса в РФ более 280 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением - Роспотребнадзор
- 10:20 24.05.2020
- На первичных выборах на Гавайях одержал победу Джозеф Байден
- 10:00 24.05.2020
- Screenlife-ситком «СидЯдома» покажут по телевидению
- 09:40 24.05.2020
- Клип Little Big на песню Uno собрал 100 млн просмотров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать