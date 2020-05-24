О завершении карьеры объявила австрийская горнолыжница, чемпионка ОИ 2014
14:10 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи австрийская горнолыжница Анна Файт завершила карьеру. Об этом 30-летняя спортсменка написала в своем аккаунте в Instagram.
"Я готова начать новую главу в жизни, пора заняться чем- то другим, поэтому я решила уйти из горнолыжного спорта, - написала Файт. - Лыжи - это вся моя жизнь, это сделало меня той, кто я есть, и я всегда буду этим увлечена. Я благодарна за возможности, которые предоставлялись мне на протяжении последних 15 лет. Я смогла осуществить детские мечты и многое другое".
На Олимпиаде в Сочи Файт завоевала золото в супергиганте и серебро - в гигантском слаломе, на Играх в Пхёнчхане она стала серебряным призером в супергиганте. Также в ее активе три золотые, две серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств. Файт является двукратной победительницей общего зачета Кубка мира (2014, 2015).
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