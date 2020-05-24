В январе-апреле в РФ выросли продажи шампанских и игристых вин
15:40 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем розничных продаж шампанских вин в России в январе-апреле вырос на 4,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 7,7 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.
"Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе-апреле 2020 года составил 7,7 млн дал (104,2% от уровня января-апреля прошлого года)", - отмечается в сообщении.
По данным экспертов, в апреле в России было продано 878 тыс. дал шампанского и игристого вина, что на 3,6% больше уровня апреля прошлого года. Объем розничной продажи тихих вин в январе-апреле 2020 года вырос на 6,7%, до 16,7 млн дал, в апреле - на 9%, до 4,6 млн дал.
Объем розничной продажи водки за четыре месяца 2020 года составил 23,5 млн дал, что на 3,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года, в апреле - 6,2 млн дал (рост на 9,6%). Розничные продажи за четыре месяца выросли на 0,4%, до 3,7 млн дал, за апрель - снизились на 1,6%, до 858,5 тыс. дал.
По данным союза, объем розничной продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в январе-апреле вырос на 7,2%, до 1,8 млн дал, в апреле - на 1%, до 461,9 тыс. дал. Розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе-апреле составили 67,9 млн дал (рост на 2,9%). В апреле продано 17,1 млн дал этой продукции, что на 5,2% больше уровня апреля прошлого года.
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