Страховые выплаты заразившимся медработникам должны выплачиваться оперативно - Минздрава РФ
16:10 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Срок расследования страховых случаев и единовременной выплаты медикам, заразившимся коронавирусом на работе, не должен превышать четырех суток, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее правительство утвердило временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты таким медработникам. Кабмин также определил перечень заболеваний, при развитии обострений которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.
"Работодатель обязан незамедлительно создать врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения с привлечением специалистов Федеральной страховой службы (ФСС). Работа комиссии должна продолжаться не более суток. По результатам расследования в ФСС направляется справка, на основании которой готовятся документы для осуществления единовременной страховой выплаты работнику, и в срок не позднее следующего дня со дня получения справки ФСС осуществляется выплата. Таким образом, расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий четырех дней", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что выплаты уже производятся.
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