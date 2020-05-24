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Аэропорт на космодроме Восточный будет построен в течение ближайших трех лет - Роскосмос

16:40 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос в течение ближайших трех лет построит аэропорт на космодроме Восточный и возведет современный аэровокзал в терминале "Внуково-Космос". Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в воскресенье.

"Также идет <...> строительство современного аэровокзала и транспортного логистического центра во "Внуково-Космос" и аэропорта на космодроме Восточный, отправка Многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции, начало лунной и марсианской программ, объединение разрозненных центров прикладных наук в Научно-исследовательский центр имени К. Э. Циолковского, методичная работа по финансовому оздоровлению ключевых предприятий отрасли и создание на их основе мощных космических фирм-холдингов", - отметили в Роскосмосе, подчеркнув, что "все это предстоит сделать в течение ближайших трех лет".

В Роскосмосе также напомнили о завершении основного объема работ по созданию объектов первой очереди космодрома Восточный и начале создание объектов второй очереди космодрома для обеспечения первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в 2023 году. Параллельно в Москве ведется строительство Национального космического центра на территории московской площадки ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

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