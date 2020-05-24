0
0
0
НОВОСТИ

Организаторов и участников вечеринки в центре Новосибирска нашли и оштрафовали

17:10 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции нашли организаторов и участников вечеринки в центре Новосибирска. Им назначены штрафы за нарушение тишины и покоя в ночное время, а также за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Сотрудниками полиции установлены организаторы и участники данного мероприятия. Они привлечены к административной ответственности по статье 4.2 закона Новосибирской области об административных правонарушениях ("Нарушение тишины и покоя граждан") и статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Это наказание в виде штрафа", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД. Сумму штрафов и число привлеченных к ответственности граждан в пресс-службе не уточнили.

Статья "Нарушение тишины и покоя граждан" предусматривает штраф в размере до 3 тыс. рублей для физических лиц, до 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 10 тыс. - для юридических лиц. За невыполнение "правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей для физических лиц, от 10 тыс. до 50 тыс. - для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. - для на юридических лиц.

В ночь на воскресенье в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке, некоторые из них забираются на автомобили. Информацию о празднестве также опубликовали местные СМИ. Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:40 24.05.2020
Аэропорт на космодроме Восточный будет построен в течение ближайших трех лет - Роскосмос
0
78
16:10 24.05.2020
Страховые выплаты заразившимся медработникам должны выплачиваться оперативно - Минздрава РФ
0
117
15:40 24.05.2020
В январе-апреле в РФ выросли продажи шампанских и игристых вин
0
148
15:10 24.05.2020
Гонконг: Около 120 участников акции протеста задержаны полицией
0
202
14:40 24.05.2020
Между РФ и Турцией могут пустить чартерные рейсы до возобновления регулярных
0
234
14:10 24.05.2020
О завершении карьеры объявила австрийская горнолыжница, чемпионка ОИ 2014
0
223
13:40 24.05.2020
Китай считает все судебные иски с требованием выплатить компенсации из-за COVID-19 не обоснованными - МИД КНР
0
307
13:10 24.05.2020
Среди заразившихся коронавирусом сотрудников ЦПК нет космонавтов
0
289
12:40 24.05.2020
Япония: 25 мая будет снят режим ЧС в оставшихся пяти областях, включая Токио
0
294
12:10 24.05.2020
В Подмосковье скоро смогут открыться рестораны, кафе и другие сферы услуг
0
353

Возврат к списку