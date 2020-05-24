Организаторов и участников вечеринки в центре Новосибирска нашли и оштрафовали

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции нашли организаторов и участников вечеринки в центре Новосибирска. Им назначены штрафы за нарушение тишины и покоя в ночное время, а также за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Сотрудниками полиции установлены организаторы и участники данного мероприятия. Они привлечены к административной ответственности по статье 4.2 закона Новосибирской области об административных правонарушениях ("Нарушение тишины и покоя граждан") и статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Это наказание в виде штрафа", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МВД. Сумму штрафов и число привлеченных к ответственности граждан в пресс-службе не уточнили.

Статья "Нарушение тишины и покоя граждан" предусматривает штраф в размере до 3 тыс. рублей для физических лиц, до 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 10 тыс. - для юридических лиц. За невыполнение "правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей для физических лиц, от 10 тыс. до 50 тыс. - для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. - для на юридических лиц.

В ночь на воскресенье в социальных сетях появилась информация о том, что жители Новосибирска устроили вечеринку на площади Ленина. На многочисленных фото и видео десятки людей танцуют под громкую музыку на парковке, некоторые из них забираются на автомобили. Информацию о празднестве также опубликовали местные СМИ. Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области начали проверку.