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За день до отмены ЧС в Японии возросло число новых случаев заражения коронавирусом

18:40 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Японии на фоне предстоящего полного снятия режима чрезвычайной ситуации (ЧС), которое должно произойти 25 мая. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные Минздрава страны.

Так, по всей Японии за минувшие сутки было выявлено по крайней мере 42 новых случая, включая 14 в Токио, где, как и еще в пяти областях страны, по-прежнему действует режим ЧС. Общее число инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), достигло 17 323. В столице прирост новых зараженных впервые с 21 мая превысил отметку в 10 человек. Число летальных исходов за сутки увеличилось на 14, включая девять в Токио, а общее количество достигло 852.

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