0
0
74
НОВОСТИ

Глава Роспотребнадзор считает, что в большинстве регионов РФ можно снимать ограничения

19:40 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины регионов России - 44 из 85 - могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"44 субъекта - больше половины в РФ - уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра", - сказала она.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 мая говорил, что переход к первому этапу могут начать 17 регионов страны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:10 24.05.2020
После посещения богослужения во Франкфурте-на-Майне заразились более 100 человек
0
17
19:10 24.05.2020
Украинские националисты приняли участие в митинге против политики Зеленского
0
142
18:40 24.05.2020
За день до отмены ЧС в Японии возросло число новых случаев заражения коронавирусом
0
175
18:10 24.05.2020
Перегрузки системы здравоохранения из-за коронавируса не произошло - Попова
0
188
17:40 24.05.2020
Власти советуют французам провести летние отпуска на местных курортах
0
238
17:10 24.05.2020
Организаторов и участников вечеринки в центре Новосибирска нашли и оштрафовали
0
260
16:40 24.05.2020
Аэропорт на космодроме Восточный будет построен в течение ближайших трех лет - Роскосмос
0
295
16:10 24.05.2020
Страховые выплаты заразившимся медработникам должны производиться оперативно - Минздрава РФ
0
275
15:40 24.05.2020
В январе-апреле в РФ выросли продажи шампанских и игристых вин
0
291
15:10 24.05.2020
Гонконг: Около 120 участников акции протеста задержаны полицией
0
339

Возврат к списку