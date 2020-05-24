Глава Роспотребнадзор считает, что в большинстве регионов РФ можно снимать ограничения
19:40 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше половины регионов России - 44 из 85 - могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
"44 субъекта - больше половины в РФ - уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра", - сказала она.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 мая говорил, что переход к первому этапу могут начать 17 регионов страны.
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