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После посещения богослужения во Франкфурте-на-Майне заразились более 100 человек

20:10 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 107 человек заразились в Германии коронавирусом после посещения богослужения в одной из баптистских церквей во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщило в воскресенье издание "Фокус-онлайн" со ссылкой на министра здравоохранения земли Гессен Кая Клозе.

Богослужение прошло две недели назад. Сначала сообщалось о 40 инфицированных. Заразившиеся проживают во Франкфурте-на-Майне, в городе Ханау, а также в других районах Гессена. Обер-бургомистр Ханау Клаус Камински назвал случившееся близким "организованной безответственности".

"Эта ситуация показывает, как важно, чтобы мы все проявляли осторожность и благоразумие, особенно в время снятия ограничений, которое сейчас снова стало возможным", - цитирует его "Фокус-онлайн".

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