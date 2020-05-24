После перестрелки на юге Москвы полицейские задержали трех человек - источник
20:40 24.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские задержали трех человек после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В настоящее время <...> задержаны три человека. Выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
В субботу вечером на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" произошла перестрелка. Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. С целью их розыска был объявлен план "Перехват".
По словам источника в правоохранительных органах, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, они стреляли друг в друга из травматических пистолетов и, предположительно, из охотничьих ружей "Сайга" и "Вепрь".
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