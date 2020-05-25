В порте Тартус прошли совместные учения ВМС РФ и Сирии
07:30 25.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские и сирийские военнослужащие провели совместное учение по защите от банды диверсантов порта Тартус, где расположена военно-морская база РФ. Об этом сообщил российским журналистам начальник пункта базирования Тартус Вячеслав Родионов.
"Проводилось совместное тактическое учение Военно-морских сил Сирийской Арабской Республики (ВМС САР) и Военно-морского флота (ВМФ) РФ, в ходе совместного тактического учения отработаны вопросы универсальной обороны пункта базирования Тартус. Все цели спланированного учения достигнуты, ВМС САР И ВМФ России к охране и обороне пункта морского базирования Тартус готовы", - сказал Родионов.
По легенде учения, четверо диверсантов-водолазов пытались на морском дне установить закладку с самодельным взрывным устройством. На место, где они могли находиться, прибыл российский противодиверсионный катер "Раптор". Российские и сирийские военные уничтожили двух диверсантов, еще двое попытались скрыться. За ними с борта катера в воды Средиземного моря погрузились российские боевые пловцы. Диверсантов поймали и доставили на берег, где их поджидала российская военная полиция.
"Диверсанты-водолазы" действовали сообща с группой нарушителей, которые на быстроходной лодке пытались попасть на военно-морскую базу. Им тоже уйти не удалось. На помощь "Раптору" пришел еще один катер "Кинель", они вместе зажали нарушителей и доставили их до берега.
Фарватер для двух катеров расчищал один из новейших российских минных тральщиков "Иван Антонов". Его экипаж обнаружил несколько подводных плавающих мин и уничтожил их - некоторые накладным зарядом, а другие прицельным огнем. "У нас подрывная команда действует на катере, обычно это делается на гребной шлюпке, <...> корабль новый, оснащенный, соответственно, его уже комплектуют катерами, а не шлюпками, как старые корабли <...> Опыт - это самое важное. От отработанности команды зависит успех подрыва мины, здесь же много нюансов - волнение моря, а в первую очередь - обученность личного состава", - рассказал инженер тральщика Данил Ремезов.
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