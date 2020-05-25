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Отставные бразильские военные считают, что кризис во власти может обернуться гражданской войной

07:50 25.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Институциональный кризис в отношениях между ветвями власти в Бразилии грозит обернуться гражданской войной. Такое мнение высказала в опубликованном в воскресенье открытом письме группа отставных бразильских военных.

По мнению авторов документа, среди которых несколько отставных генералов и десятки бывших военных рангом ниже, обучавшихся, как и президент страны Жаир Болсонару, в военной академии Агульяс-Неграс, вина за обострение внутриполитического кризиса лежит на представителях высшей судебной инстанции - Федеральном верховном суде (ФВС). Этим органом совместно с полицией ведется расследование обвинений Болсонару в превышении должностных полномочий и вмешательстве в деятельность следственных органов. "Они (судьи - прим. ТАСС) угрожают безопасности и стабильности страны, усугубляют институциональный кризис, последствия которого непредсказуемы и, как знать, могут в худшем случае привести к гражданской войне", - приводит текст документа портал "У-о-эли" (UOL).

В конце апреля в Бразилии разразился политический скандал, спровоцированный уходом из правительства Сержиу Мору, занимавшего тогда пост министра юстиции. Свое решение он объяснил несогласием с действиями главы государства, который несколькими часами ранее уволил руководителя Федеральной полиции Бразилии Маурисиу Лейте Валейшу. По версии Мору, бразильский лидер таким образом пытался помешать расследованию уголовных дел, фигурантами которых являются сыновья президента. Болсонару в ответ обвинил бывшего подчиненного в предательстве и заявил, что экс- министр пытается набрать очки перед президентскими выборами 2022 года.

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